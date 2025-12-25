Скидки
Артём Фролов рассказал, почему принял решение о разрыве дуэта с Софьей Тютюниной

Выступающий в танцах на льду российский фигурист Артём Фролов объяснил, почему распался его просуществовавший полтора месяца дуэт с Софьей Тютюниной.

«Соня как раз распалась с Матвеем Грачёвым. Она написала первая, подумал, почему бы не попробоваться. Прокатались две недели, но первые мои мысли были: «Как же всё неудобно». Это не претензия к Соне, просто с Аней (Анной Коломенской. — Прим. «Чемпионата») катались вместе четыре года, всё наработано, накатано, всегда едем в одну сторону. Тут же надо было даже подбирать ноги, чтобы зайти в упражнение. Соня чуть-чуть выше Ани, но это тоже играет большую роль. Было очень непривычно. В конечном итоге мы не сошлись характерами», — приводит слова Фролова «РИА Новости».

В апреле 2025 года танцевальная пара Тютюнина/Фролов распалась по инициативе Артёма после полутора месяцев тренировок. После этого Фролов восстановил дуэт со своей прежней партнёршей Анной Коломенской.

