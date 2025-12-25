Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Агент Ильи Малинина оценил форму Петра Гуменника перед ОИ-2026

Агент Ильи Малинина оценил форму Петра Гуменника перед ОИ-2026
Комментарии

Продюсер ледовых шоу и агент американского фигуриста Ильи Малинина Ари Закарян ответил на вопрос о форме российского фигуриста Петра Гуменника перед Зимней Олимпиадой — 2026.

«Видно, что с каждым стартом идёт прибавление. Его пик должен прийтись именно на Олимпиаду. Думаю, нас ждёт интересный турнир. По форме Гуменника наглядно видно, как он работал с Арутюняном», — приводит слова Закаряна Metaratings.

В декабре 2025 года победитель олимпийского отборочного турнира в Пекине Пётр Гуменник впервые в карьере стал чемпионом России. Ранее в ходе подготовки к национальному первенству спортсмен провёл стажировку у американского тренера Рафаэля Арутюняна.

Видео: Фигурист Пётр Гуменник сыграл на фортепиано на концерте

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android