Агент Ильи Малинина оценил форму Петра Гуменника перед ОИ-2026

Продюсер ледовых шоу и агент американского фигуриста Ильи Малинина Ари Закарян ответил на вопрос о форме российского фигуриста Петра Гуменника перед Зимней Олимпиадой — 2026.

«Видно, что с каждым стартом идёт прибавление. Его пик должен прийтись именно на Олимпиаду. Думаю, нас ждёт интересный турнир. По форме Гуменника наглядно видно, как он работал с Арутюняном», — приводит слова Закаряна Metaratings.

В декабре 2025 года победитель олимпийского отборочного турнира в Пекине Пётр Гуменник впервые в карьере стал чемпионом России. Ранее в ходе подготовки к национальному первенству спортсмен провёл стажировку у американского тренера Рафаэля Арутюняна.

