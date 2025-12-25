«Иногда даже запрещали прыгать». Фролов — о подходе ко взвешиванию в штабе Тутберидзе

Российский фигурист Артём Фролов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Анной Коломенской, поделился своим опытом тренировок в штабе Этери Тутберидзе в одиночном катании и рассказал, что в группе специалиста строго следят за весом.

«В группе Анжелики Крыловой меня взвесили два раза за полгода. Наверное, для галочки. Но я не люблю это делать. Если за выходные прибавляю полтора-два килограмма, по сути, для мальчика это не страшно, но твои колени и спина уже почувствовали.

Ещё у меня работает психосоматика. Начинает казаться, что скулы заплыли, щеки появились. Начинаю себя в этом плане накручивать. Наверное, это пошло из одиночного. Когда я катался у Этери Георгиевны, там очень строго следили за весом и иногда даже запрещали прыгать.

Это травмоопасно. За выходной мог прийти плюс два с половиной килограмма. Дома-то бабуля, мама, тортики, оладушки. Но такой запрет очень верный. У меня как раз были проблемы со спиной, в принципе, поэтому сейчас танцую», – приводит слова Фролова «РИА Новости Спорт».