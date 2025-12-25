Скидки
Плющенко: Костылева понимала меня с полуслова. Её родители перешли все красные линии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о завершении сотрудничества с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой.

«Было очень приятно работать с Леной. У нас была отличная «химия». Лучшая, что могла быть между тренером и спортсменом. Костылева понимала меня с полуслова и полувзгляда, выполняла всё, что от неё требовалось.

Мы не отказывались от фигуристки и не отрекались от неё. Так сложились обстоятельства, что решение принимали родители Лены. Мы долго пытались найти компромисс, но хочется выходить на тренировку с позитивным настроением. Особенно когда работаешь с маленькой девочкой, настроение которой нужно учитывать. Родители Костылевой перешли все красные линии», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

