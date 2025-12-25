Скидки
Ирина Роднина высказалась о перспективах Камилы Валиевой после окончания дисквалификации

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила перспективы фигуристки Камилы Валиевой после окончания её дисквалификации из-за допинг-скандала.

«Вопрос о перспективах Камилы нужно адресовать ей, а не мне. При чём тут мой опыт? Я её никогда не тренировала и не знаю, в каком она состоянии. Не знаю не только физический, но и её психологический настрой.

Когда вы последний видели её на льду с элементами? Я последний раз видела Камилу на льду на Олимпиаде — это практически четыре года назад. Гадать на кофейной гуще я не умею. У нас было много разных примеров как в фигурном катании, так и в спорте и жизни. Под каким она будет примером — никто не знает», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

