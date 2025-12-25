Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Мишин отреагировал на окончание дисквалификации Камилы Валиевой

Алексей Мишин отреагировал на окончание дисквалификации Камилы Валиевой
Комментарии

Заслуженный тренер России Алексей Мишин‎ прокомментировал окончание дисквалификации за нарушение антидопинговых правил фигуристки Камилы Валиевой.

«Я желаю Камиле Валиевой всего самого доброго», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Результат декабрьской допинг-пробы, в которой был обнаружен запрещённый препарат триметазидин, был обнародован во время проведения Олимпийских игр – 2022 в Пекине. После ряда судебных разбирательств Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал фигуристку на четыре года, отсчёт дисквалификации начинался с даты сдачи положительной пробы – 25 декабря 2021 года. В результате дисквалификации Валиевой российские фигуристы были лишены золотой медали командного турнира Олимпийских игр – 2022.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской.

Материалы по теме
Завершился срок дисквалификации Камилы Валиевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android