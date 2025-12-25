Алексей Мишин отреагировал на окончание дисквалификации Камилы Валиевой

Заслуженный тренер России Алексей Мишин‎ прокомментировал окончание дисквалификации за нарушение антидопинговых правил фигуристки Камилы Валиевой.

«Я желаю Камиле Валиевой всего самого доброго», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Результат декабрьской допинг-пробы, в которой был обнаружен запрещённый препарат триметазидин, был обнародован во время проведения Олимпийских игр – 2022 в Пекине. После ряда судебных разбирательств Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал фигуристку на четыре года, отсчёт дисквалификации начинался с даты сдачи положительной пробы – 25 декабря 2021 года. В результате дисквалификации Валиевой российские фигуристы были лишены золотой медали командного турнира Олимпийских игр – 2022.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской.