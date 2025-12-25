Гербольдт: Валиевой нужно приложить в десять раз больше усилий — вопрос в том, хочет ли

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт заявила, что фигуристке Камиле Валиевой после возвращения в спорт необходимо приложить гораздо больше усилий, чтобы достичь успехов, однако непонятно, насколько спортсменка замотивирована.

«Может или не может снова вернуться на вершины — это решать только Камиле. Вопрос даже не в том, может ли, а хочет ли. Если человек чего-то очень сильно хочет, нет ничего невозможного. Мы видели яркие примеры того же Жени Плющенко, что можно пропустить достаточно долгое время и достойно вернуться, занимая высокие места. Также были неудачные камбэки.

Тут многое зависит от того, мотивирована ли Камила работать в два раза больше остальных. Все работали и хотели быть не хуже Камилы. В данной ситуации ей нужно приложить в десять раз больше усилий. Вопрос в том, насколько она к этому готова и насколько велико желание. Повторюсь, ничего невозможного нет», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.