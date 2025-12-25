Скидки
Фигурное катание

Губерниев: Валиева в состоянии выйти на лидирующие позиции в мировом одиночном катании

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что фигуристка Камила Валиева способна вернуться в топ мирового фигурного катания после завершения дисквалификации.

«Камила Валиева возвращается в спорт, как многие люди до неё. Как тот же Александр Логинов, который вернулся и стал чемпионом мира. Камиле нужно закрыть гештальт побед. Она молода, талантлива, возмужала. Мастерство она не растеряла, а только приобрела. Камила в состоянии выйти на лидирующие позиции не только в российском, но и в мировом женском одиночном катании», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

