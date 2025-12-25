Скидки
Плющенко верит, что Трусова может вернуться на соревнования

Плющенко верит, что Трусова может вернуться на соревнования
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова может вернуться в спорт после рождения ребёнка.

«Саша приходит на тренировки и занимается в общей группе академии. Это полноценные занятия, которые уже позволили Александре принять участие в шоу на Дальнем Востоке.

Мне хотелось бы увидеть, как вице-чемпионка Олимпиады-2022 откроет новую страничку в своей спортивной истории. Если Александра вернётся, это будет хорошо и для болельщиков, и для её соперниц, и для Федерации фигурного катания на коньках России. Она может вернуться. Характер у Александры чемпионский. Восстанавливается она на удивление быстро. Через три месяца после родов уже шпарит вовсю тройные прыжки», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
