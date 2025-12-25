Евгений Плющенко считает, что Александра Трусова восстановит четверные прыжки

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос, сможет ли серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова восстановить четверные прыжки после рождения ребёнка в августе.

«Сможет. Мы ведь с ней восстановили четверной лутц перед контрольными прокатами в прошлом году, хотя времени было очень мало. Верю в Александру, но нужно понимать: ей предстоит пройти очень сложный путь. Войти после длительного перерыва в рутинный процесс тренировок и соревнований непросто», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Трусова обручилась с Макаром Игнатовым в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В августе прошлого года пара заключила брак. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын Михаил.