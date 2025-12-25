Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Плющенко считает, что Александра Трусова восстановит четверные прыжки

Евгений Плющенко считает, что Александра Трусова восстановит четверные прыжки
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос, сможет ли серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова восстановить четверные прыжки после рождения ребёнка в августе.

«Сможет. Мы ведь с ней восстановили четверной лутц перед контрольными прокатами в прошлом году, хотя времени было очень мало. Верю в Александру, но нужно понимать: ей предстоит пройти очень сложный путь. Войти после длительного перерыва в рутинный процесс тренировок и соревнований непросто», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Трусова обручилась с Макаром Игнатовым в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В августе прошлого года пара заключила брак. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын Михаил.

Материалы по теме
Плющенко верит, что Трусова может вернуться на соревнования
Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android