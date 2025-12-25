Скидки
Фигурное катание

Ари Закарян выделил фигуристов, ставших открытием года на чемпионате России — 2026

Ари Закарян, продюсер ледовых шоу и агент американского фигуриста Ильи Малинина, ответил, кого из россиян может назвать открытием года по итогам чемпионата России — 2026 по фигурному катанию.

– Кто стал главным открытием чемпионата России?
— Самое сильное впечатление у девушек произвела Мария Захарова. Она не каталась два с половиной года из-за травмы, а сейчас демонстрирует современное, западное катание. Вижу у неё хорошее будущее.

Также отмечу [Алису] Двоеглазову – у нее высокий технический потенциал. Нелюбова с тройным акселем тоже молодец. У мужчин выделю Ветлугина – по технике и чистоте исполнения. Было приятно за ним наблюдать, — цитирует Закаряна Metaratings.

