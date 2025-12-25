Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Пыхтит парень, не сдаётся». Плющенко — о работе Сарновского в сезоне

«Пыхтит парень, не сдаётся». Плющенко — о работе Сарновского в сезоне
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его подопечный, победитель финала Гран-при России среди юниоров Никита Сарновский был близок к исполнению четверного акселя в ходе текущего сезона.

На текущий момент только американец Илья Малинин выполняет на соревнованиях этот элемент.

«По ходу сезона многие мои ребята заметно прибавили. Мы ведь с Никитой Сарновским осваивали четверной аксель! Парень был уже совсем рядом, чтобы встать в один ряд с Ильёй Малининым. И все остальные четверные прыжки пытались встроить в произвольную программу Сарновского.

А потом у Никиты какая-то полоса невезения началась: травмы, ботинок сломанный и долгая обкатка новых коньков — целая эпопея. Очень доволен, как работает Сарновский. Он вырос очень сильно, тяжело приходится, но пыхтит парень, не сдаётся. Надеюсь, что в следующем сезоне результаты придут», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android