«Пыхтит парень, не сдаётся». Плющенко — о работе Сарновского в сезоне

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его подопечный, победитель финала Гран-при России среди юниоров Никита Сарновский был близок к исполнению четверного акселя в ходе текущего сезона.

На текущий момент только американец Илья Малинин выполняет на соревнованиях этот элемент.

«По ходу сезона многие мои ребята заметно прибавили. Мы ведь с Никитой Сарновским осваивали четверной аксель! Парень был уже совсем рядом, чтобы встать в один ряд с Ильёй Малининым. И все остальные четверные прыжки пытались встроить в произвольную программу Сарновского.

А потом у Никиты какая-то полоса невезения началась: травмы, ботинок сломанный и долгая обкатка новых коньков — целая эпопея. Очень доволен, как работает Сарновский. Он вырос очень сильно, тяжело приходится, но пыхтит парень, не сдаётся. Надеюсь, что в следующем сезоне результаты придут», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».