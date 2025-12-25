Депутат Госдумы Свищёв: Валиеву ждёт непростой путь — молодёжь подросла

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв оценил профессиональные перспективы фигуристки Камилы Валиевой после отбывания дисквалификации из-за допингового скандала.

«Моё мнение, что Камилу ждёт непростой путь по возвращению. Молодёжь уже не та — все подросли. Ситуации бывают разные. Если она проявит свои лидерские качества и наберёт хорошую физическую форму, всё может получиться.

Бывает, когда спортсмены возвращаются в большой спорт — всё хорошо и они в элите. А бывает, когда такие возвращения заканчиваются ничем. Верим, что у Камилы всё получится, будем желать успехов. Однако это сложно. Фигурное катание — тяжёлый вид спорта. Тем интереснее будет её возвращение», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.