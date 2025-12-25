Скидки
«Любимый плов, уже хочу его съесть». Алина Загитова показала видео из Ташкента

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова показала, как её приняли в Ташкенте (Узбекистан), где она выступит в шоу.

«Всем привет! Как вы могли понять по моему сторису в телеграме, я уже в Ташкенте. Только что у меня была мини-репетиция. Сегодня вечером уже выступаю, не успела прилететь. Очень хочется спать, честно говоря.

Но я просто не могла вам не показать, что меня ожидало в номере. Обожаю Ташкент и вообще Узбекистан за такой приём. Мой любимый плов, я уже хочу его съесть. Ну и, конечно же, спасибо большое за такое внимание. Такой потрясающий у меня вид», — сказала Загитова в видео в своём телеграм-канале.

