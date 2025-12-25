Медведева — о Захаровой: приятно смотреть на красивую, сексуальную фигуристку

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева с восхищением высказалась о бронзовом призёре чемпионата России — 2026 в женском одиночном катании фигуристке Марии Захаровой.

«Маша крутая! Видно, что девушка со стальным характером. Я впервые с ней пересеклась. Подошла к Маше, говорю: «Ты такая крутая! Я твоя фанатка». Она с таким взглядом ответила: «Спасибо». Я думаю: «Характер есть!» Она очень крутая, очень красивая. И эта кошачья пластика тела! Реально приятно смотреть на красивую, сексуальную фигуристку, которая ещё и прыгает очень круто», — сказала Медведева на YouTube-шоу «Каток».