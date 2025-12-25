Медведева — о спокойствии Гуменника: фигурное катание не основополагающая часть его жизни

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева отметила схожесть между российским фигуристом Петром Гуменником и олимпийским чемпионом 2022 года американцем Нейтаном Ченом.

«Спокойствие Гуменника? Он очень похож на Нейтана Чена в этом плане. У него есть университет, фигурное катание, он учится на [специальность] «компьютерные технологии». Нейтан Чен параллельно заканчивал хореографическое училище, на музыкальных инструментах играет.

Мне кажется, это такой склад ума. Петя очень умный в плане образованности. Он умеет переключаться, и одно другому помогает. Он не в одну точку [смотрит]. У него и учёба есть, и личная жизнь, и фигурное катание. Фигурное катание — большая часть, но как будто бы не основополагающая всей его жизни», — сказала Медведева на YouTube-шоу «Каток».