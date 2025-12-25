«Плохо. Ужас. И так было видно, что ты вообще не готов». Гордеева — о поведении Галлямова

Двукратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира в парном катании Екатерина Гордеева раскритиковала поведение фигуриста Александра Галлямова на чемпионате России — 2026. Галлямов в паре с Анастасией Мишиной стал серебряным призёром ЧР.

Гордеева: Плохо. Ужас. И так было видно после программы, что ты вообще не готов. Такой сезон был трудный у тебя. Радуйся, что вообще вы вышли.

Ягудин: А что-то тяжело смотрелись, да?

Гордеева: Нет, как он себя вёл. Они не тяжело смотрелись. Они, конечно, смотрелись не так, не звенели. Как в предыдущие годы. Короткая хорошо пошла, конечно, а произвольная — уже трудно, — сказала Гордеева на YouTube-шоу «Каток».