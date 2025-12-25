Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Благодарен вам за всё». Кондратюк подвёл итоги чемпионата России — 2026

«Благодарен вам за всё». Кондратюк подвёл итоги чемпионата России — 2026
Комментарии

Чемпион Европы (2022) по фигурному катанию Марк Кондратюк, на минувшем чемпионате России выигравший бронзовую медаль, опубликовал на странице в соцсети несколько фотографий с турнира, поблагодарил команду тренеров за работу и обратился к болельщикам.

«Чемпионат России – 2026. Бесконечные слова благодарности моей команде! Ваша вера и труд сопровождают меня на всём спортивном пути!!! Благодарен вам за всё!

Спасибо огромное зрителям за такую невероятную атмосферу в Санкт-Петербурге! Увидеть вновь стоячие овации в «Юбилейном» – бесценно…

Поздравляю Петю, Женю, Машу, Сашу с Ваней и всех победителей и призёров!» – подписал публикацию Кондратюк.

Чемпионом России в мужском одиночном катании стал Пётр Гуменник.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
304.95
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
296.80
3
Марк Кондратюк
Москва
281.08
Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android