«Благодарен вам за всё». Кондратюк подвёл итоги чемпионата России — 2026

Чемпион Европы (2022) по фигурному катанию Марк Кондратюк, на минувшем чемпионате России выигравший бронзовую медаль, опубликовал на странице в соцсети несколько фотографий с турнира, поблагодарил команду тренеров за работу и обратился к болельщикам.

«Чемпионат России – 2026. Бесконечные слова благодарности моей команде! Ваша вера и труд сопровождают меня на всём спортивном пути!!! Благодарен вам за всё!

Спасибо огромное зрителям за такую невероятную атмосферу в Санкт-Петербурге! Увидеть вновь стоячие овации в «Юбилейном» – бесценно…

Поздравляю Петю, Женю, Машу, Сашу с Ваней и всех победителей и призёров!» – подписал публикацию Кондратюк.

Чемпионом России в мужском одиночном катании стал Пётр Гуменник.