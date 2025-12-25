«Благодарен вам за всё». Кондратюк подвёл итоги чемпионата России — 2026
Чемпион Европы (2022) по фигурному катанию Марк Кондратюк, на минувшем чемпионате России выигравший бронзовую медаль, опубликовал на странице в соцсети несколько фотографий с турнира, поблагодарил команду тренеров за работу и обратился к болельщикам.
«Чемпионат России – 2026. Бесконечные слова благодарности моей команде! Ваша вера и труд сопровождают меня на всём спортивном пути!!! Благодарен вам за всё!
Спасибо огромное зрителям за такую невероятную атмосферу в Санкт-Петербурге! Увидеть вновь стоячие овации в «Юбилейном» – бесценно…
Поздравляю Петю, Женю, Машу, Сашу с Ваней и всех победителей и призёров!» – подписал публикацию Кондратюк.
Чемпионом России в мужском одиночном катании стал Пётр Гуменник.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
304.95
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
296.80
3
Марк Кондратюк
Москва
281.08
