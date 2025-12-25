Скидки
«Это нужно делать!» Евгения Медведева — об ультра-си Аделии Петросян на Олимпиаде-2026

Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева считает, что Аделия Петросян пойдёт ва-банк в своих программах на Олимпиаде-2026.

«Мы же все понимаем, что это будет первый международный старт такой величины. И там есть свои фавориты — трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото, действующая чемпионка мира Алиса Лью. И появляется Аделия с таким же контентом примерно. Но у девочек будут выше оценки, потому что все мы понимаем нашу ситуацию.

И, мне кажется, Петросян с тренерским штабом идут ва-банк. Другого варианта нет! Ты либо катаешь с четверными, и варианта нет не поставить тебе оценки. Либо ты катаешься, но не рассчитываешь на медали. Если она сделает два четверных и тройной аксель, тогда без вариантов. Это нужно делать! В этой ситуации нужно идти ва-банк», — сказала Медведева на YouTube-шоу «Каток».

