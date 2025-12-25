«Пусть он занимается тренерскими делами». Тарасова — о критике Плющенко судейства на ЧР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не согласна с мнением двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о том, что на минувшем чемпионате России двум фигуристам — Аделии Петросян и Петру Гуменнику — нужно было ставить более низкие оценки, тщательнее обращая внимание на ошибки спортсменов в прокатах.

В феврале 2026 года Петросян и Гуменник примут участие в Олимпийских играх в Италии.

«Я не согласна с его мнением. Я думаю, что Женя [Плющенко] сейчас у нас тренер, и пусть он занимается тренерскими делами. Чтобы у него всё шло хорошо, и чтобы он тренировал хорошо. Мне кажется, что это серьёзный путь, на котором можно себя проявить.

А если Женя хочет судить, то он может идти в судейскую коллегию. Судить и ставить те оценки, которые он считает нужным. Но не работать при этом тренером. Я у нас в «Стране Советов» не понимаю эти советы», — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».