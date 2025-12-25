Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Пусть он занимается тренерскими делами». Тарасова — о критике Плющенко судейства на ЧР

«Пусть он занимается тренерскими делами». Тарасова — о критике Плющенко судейства на ЧР
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не согласна с мнением двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о том, что на минувшем чемпионате России двум фигуристам — Аделии Петросян и Петру Гуменнику — нужно было ставить более низкие оценки, тщательнее обращая внимание на ошибки спортсменов в прокатах.

В феврале 2026 года Петросян и Гуменник примут участие в Олимпийских играх в Италии.

«Я не согласна с его мнением. Я думаю, что Женя [Плющенко] сейчас у нас тренер, и пусть он занимается тренерскими делами. Чтобы у него всё шло хорошо, и чтобы он тренировал хорошо. Мне кажется, что это серьёзный путь, на котором можно себя проявить.

А если Женя хочет судить, то он может идти в судейскую коллегию. Судить и ставить те оценки, которые он считает нужным. Но не работать при этом тренером. Я у нас в «Стране Советов» не понимаю эти советы», — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«Нужно было ставить приземлённее». Плющенко — об оценках Петросян и Гуменника на ЧР
Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android