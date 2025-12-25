Закарян: армянское присутствие было заметно на чемпионате России, об этом стоит говорить

Ари Закарян, продюсер ледовых шоу и агент американского фигуриста Ильи Малинина, оценил российских фигуристов армянского происхождения на чемпионате России по фигурному катанию.

— Хочу отметить, что два армянина – Матвей Ветлугин и Артур Даниелян – очень хорошо смотрелись.

– Ветлугин – армянин?

– Его настоящее имя Матевос, отчество Рубенович. Этим всё сказано. Просто внешне это не так очевидно. Армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России, об этом стоит говорить чаще.

– Была ли возможность пригласить Даниеляна выступать за Армению?

– Разговоры были давно, во времена пандемии. С тех пор особых обсуждений не было. Решение в любом случае за ним. Я был очень рад за Артура, когда он занял второе место на чемпионате Европы. Сейчас он достойно катается в России. Смена страны – это потеря времени, потому что необходимо проходить карантинный период.

– Рассматривался ли Даниелян в олимпийском контексте?

– Я думал об этом, но там много нюансов. Не хотел бы форсировать события, – приводит слова Закаряна Metaratings.