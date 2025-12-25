Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Закарян: армянское присутствие было заметно на чемпионате России, об этом стоит говорить

Закарян: армянское присутствие было заметно на чемпионате России, об этом стоит говорить
Комментарии

Ари Закарян, продюсер ледовых шоу и агент американского фигуриста Ильи Малинина, оценил российских фигуристов армянского происхождения на чемпионате России по фигурному катанию.

— Хочу отметить, что два армянина – Матвей Ветлугин и Артур Даниелян – очень хорошо смотрелись.

– Ветлугин – армянин?
– Его настоящее имя Матевос, отчество Рубенович. Этим всё сказано. Просто внешне это не так очевидно. Армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России, об этом стоит говорить чаще.

– Была ли возможность пригласить Даниеляна выступать за Армению?
– Разговоры были давно, во времена пандемии. С тех пор особых обсуждений не было. Решение в любом случае за ним. Я был очень рад за Артура, когда он занял второе место на чемпионате Европы. Сейчас он достойно катается в России. Смена страны – это потеря времени, потому что необходимо проходить карантинный период.

– Рассматривался ли Даниелян в олимпийском контексте?
– Я думал об этом, но там много нюансов. Не хотел бы форсировать события, – приводит слова Закаряна Metaratings.

Материалы по теме
Ари Закарян выделил фигуристов, ставших открытием года на чемпионате России — 2026
Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android