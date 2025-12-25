Светлана Журова: Валиевой будет тяжело восстанавливаться, время ушло

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась о перспективах возвращения фигуристки Камилы Валиевой.

«Всё зависит от самой Камилы. Если она психологически будет готова, что какой-то период будет очень непростым, то всё будет в порядке. Она пережила тяжёлую историю. Теперь же будут ожидания от болельщиков и от самой себя. Непонятно, будут ли они оправданны. Всё-таки время ушло, тяжело восстанавливаться. Я знаю по себе — восстанавливалась после родов почти два года вне спорта. На первых соревнованиях будут скептические взгляды. Соперники эти годы спокойно жили без тебя и радовались победам.

Надо понимать, в возвращении заинтересованы только ты, тренер и твои болельщики — соперники этому не обрадуются. Одно дело, когда всеобщая любовь и восхищение, которое было у Камилы все эти годы, — другое, когда от тебя ждут новых подвигов и потрясающих результатов. Нужно с этим справиться. Она справилась с предыдущими задачами, но теперь от неё будут ожидать большего, чем она может показать на первых этапах. Надеюсь, она справится», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.