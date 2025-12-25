«В политике я видела перспективы». Роднина — об отказе от тренерской карьеры

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, по какой причине отказалась от тренерской карьеры.

«В 2002 году я завершила тренерскую работу, и с тех пор желания вернуться к ней никогда не возникало. Просто не вижу смысла тянуть резину. В спорте у меня была такая же позиция. С тех пор не было спортсменов и предложений, ради которых я согласилась бы вернуться. Даже если в тренерстве я выложилась не на полную, в жизни появилась другая сфера, которая стала интереснее.

Я ушла в политику, чем занимаюсь до сих пор. Сейчас веду достаточно программ по линии партии, в Госдуме работаю. Думаю, нашла, чем себя занять. Важно, что я делаю только то, что мне интересно. В политике я видела перспективы, развитие», — сказала Роднина в интервью Sport24.