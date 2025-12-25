«Более долгожданная медаль». Тутберидзе — о победе Козловского/Бойковой на ЧР-2026

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о победе пары Дмитрий Козловский/Александра Бойкова на чемпионате России – 2026.

– Из Петербурга ваша команда увезла три медали. Какая далась тяжелее всего?

– Я бы не обесценивала ни одну из медалей. Наверное, скажу: проще – даже не легче, а проще – далась медаль Алисе Двоеглазовой. Плюс-минус мы вообще ожидали от неё большего контента, чем она показала. И, в принципе, она и должна была бороться за пьедестал.

Сложнее и более долгожданная, конечно, медаль Бойковой и Козловского. Потому что они так долго шли, для них это так важно, это какое-то их собственное соперничество, что, кстати, хорошо для российского фигурного катания. Две пары друг друга подстёгивают, и это двигает их вперёд. Они могли бы давно уже заскучать без международных соревнований, но вот это желание побеждать, бороться друг с другом, что они, в принципе, и делают – оно украшает и турниры, и сезоны.

Бойкова и Козловский в этом сезоне ввели четверной выброс, потому что понимают, что это где-то им поможет в борьбе именно за первое место. Им важно победить эту пару – Мишину и Галлямова. Конечно, это красивая дуэль и красивые эмоции. Для одной пары – долгожданные. Для другой пары – [повод] где-то задуматься и пересмотреть рабочий процесс.

Ну, они тоже молодцы, они выходили из травмы. Все выходят из травмы, нельзя обесценивать чей-то труд. Это какое-то перманентное состояние уже взрослых спортсменов – находиться в травмах. Здесь кто как с этим борется, кто как с этим живёт, – сказала Тутберидзе в интервью Окко.