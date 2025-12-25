Тутберидзе — о Петросян: кататься без ультра-си на Олимпиаде не имеет смысла

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о подготовке фигуристки Аделии Петросян к Олимпийским играм — 2026.

«Ну, конечно, большая эмоциональная нагрузка на Аделии Петросян. Мы исходим от травмы, которая была, когда вообще казалось, что мы не сможем кататься. Потом вроде нам разрешили кататься, но в какой-то момент не оказалось стабильных тройных. И всё это – уже в какой-то панике.

Дальше нам нужно срочно восстанавливать ультра-си. В общем-то, у нас аксель – вообще такой, я бы сказала, «посещающий» прыжок. Он нас то посещает, то нет. На чемпионате России в короткой программе он нас посетил, а в произвольной – посетил, но отобрал все оставшиеся силы на тулупы.

В общем, пока, скажу честно, мы задумываемся над каким-то финальным контентом. Будет зависеть от того, что будет выглядеть более стабильно. Однако кататься без ультра-си на Олимпиаде совершенно не имеет никакого смысла.

Потому что мы будем начинать с первой разминки, у нас нет рейтинга, и ничем примечательным мы не будем отличаться, и абсолютно спокойно можно нам ставить низкие компоненты. Компоненты ставятся всё равно относительно разминок, рейтинга. Дальше уже можно, что бы ты ни сделал… Нет таких прыжков, которые перекрыли бы разницу, которая будет между лидерами и нами», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.