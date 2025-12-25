«Была задача — сделать пару интереснее». Тутберидзе — о работе с Козловским/Бойковой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о победе пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский на чемпионате России – 2026, отметив, что золотые медали не были самоцелью, а главной задачей было развитие дуэта и движение вперёд.

– Это первое золото в парах для вашей команды. Когда вы соглашались взять себе в команду Сашу и Диму, это была ваша цель – вот это золото?

– Вообще не какая-то там цель – золото чемпионата России. Мы брали эту пару уже с серебром на Олимпиаде Жени Тарасовой и Вовы Морозова, которое тоже далось нелегко, и очень был у них сложный сезон, непредсказуемый. Поэтому серебро Олимпиады немножко ценнее, чем золото чемпионата России.

Такой не было задачи. Была задача – сделать пару интереснее. Я уже когда-то очень давно на какой-то передаче сказала: есть ощущение, что парное катание как будто остановилось в развитии.

Я много читаю комментариев, где меня осуждают: вот она пришла, хочет что-то там двигать. Да ничего я не хочу двигать. Просто давайте посмотрим: Сихарулидзе – Бережная, Тотьмянина – Маринин, это олимпийские чемпионы сколько лет назад – восемь, 12? Они соревновались с таким же контентом. Дмитриев – Мишкутёнок – очень много было находок, даже, наверное, более интересные программы. И ничего дальше не произошло.

Наши одиночники уже прыгают четверные, а почему это не приходит туда? Почему до сих пор [пары] катаются с сальховами, тулупами и тем же абсолютно контентом? Ну и программы. Почему нельзя сделать более насыщенные программы – не когда два одиночника встали вместе, выучили какие-то поддержки и поехали, а когда это всё-таки программы, наполненные смыслом? Вот об этом я и говорила.

Конечно, взрослых спортсменов заставить прыгать флипы, лутцы и 3-3, я бы сказала, уже нереально и не нужно. В этом направлении мы работаем с юниорами, я надеюсь удержать эту планку.

А здесь было именно движение – выучить четверной выброс. И дальше, вот мы сегодня уже заговорили – хотелось бы, чтобы они уже делали четверной подкрут, но это не было оценено судьями, и они как будто бы решили, что нет смысла. Я всё-таки считаю, что есть смысл. Двигаться ещё чуть дальше.

Мне эта пара импонирует, потому что они с нами, с нашей командой Team Tutberidze, как бы в одной религии – [должны] развиваться. Развиваться, не стоять на одном месте: вот мы это выучили, и так мы поедем до конца спортивной карьеры. Развиваться. Даже если порой это вредит результатам, – сказала Тутберидзе в интервью Оkko.