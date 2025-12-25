«Другие девочки далеко не ушли». Бутырская — о перспективах Валиевой после возвращения

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о завершении срока дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и о её возможной конкуренции с другими фигуристками России.

«Окончание дисквалификации Валиевой — хорошая новость. Верю, что Камила будет возвращаться, работать и желать заново добиться результатов. Девочка одарённая — всё в её руках. Думаю, у Камилы есть спортивная злость: «У меня всё отняли, но я докажу». Доказать в первую очередь самой себе и её поклонникам, которые всегда верили и восхищались Валиевой. Осталось забыть про всё — есть только спорт, тренировки.

Я смотрела чемпионат России. Скажу так — всё в её руках. Камиле достаточно легко даются катание, презентация своих программ, харизматичность. И давайте не будем смотреть на возраст. Сужу со своей колокольни — я выиграла чемпионат мира в 26 лет. Поэтому для меня 19 лет — вообще не возврат.

Прыжковая часть? Валиева сильно похудела — это уже показатель, что она готова работать для возвращения к спортивным соревнованиям, а не к шоу. Камила хорошо обучена тройным прыжкам и каскадам, есть техника. Восстановить прыжки и даже пытаться сделать тройной аксель и четверной тулуп по силам Валиевой. Другие девочки далеко не ушли. Мало кто может повторить то, что раньше делала Камила. Сейчас уже конец сезона, в финал Гран-при она уже не попадёт. Нужно просто поэтапно готовиться к следующему сезону. При должном желании, если следовать рекомендациям тренера, возвращение Валиевой на высокий уровень очень реалистично», – приводит слова Бутырской Sport24.