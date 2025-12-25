Скидки
Тутберидзе — о Петросян на ОИ: относительно себя самой она довольно быстро сейчас набирает

Тутберидзе — о Петросян на ОИ: относительно себя самой она довольно быстро сейчас набирает


Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что на данный момент компоновка программы фигуристки Аделии Петросян для Олимпийских игр — 2026 неизвестна.

«Мы пока не знаем. Если аксель так и останется «посещающим» прыжком, наверное, мы сфокусируемся на тулупах. Не знаю. Конечно, относительно себя самой она довольно быстро сейчас набирает. Но тем не менее уверенности, чтобы пойти и сделать это в программах в тот момент, когда нужно – этого нет. Наверное, это основной фактор», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года выиграли специальный отборочный турнир в Пекине, что позволило им стать участниками Олимпиады-2026. В декабре оба фигуриста стали победителями чемпионата России.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

