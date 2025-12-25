Авербух — о возвращении Валиевой: ей точно под силу конкурировать с лучшими

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о том, сможет ли российская фигуристка Камила Валиева полноценно вернуться в спорт и составить конкуренцию другим ведущим фигуристкам.

«Хочу пожелать Камиле Валиевой удачного возвращения в большое фигурное катание. Она всё ещё молодая девушка, но одновременно уже достаточно повзрослела. Видно, что Валиева стала более маститой на льду. Сможет ли она вернуться на тот же уровень или нет, зависит только от её энергии и трудолюбия.

Камиле точно под силу конкурировать с лучшими. Недавно был мировой финал Гран-при, на котором было заметно, как изменился уровень фигурного катания. После увеличения возрастного ценза видно, как упала сложность программ у всех фигуристок. Далеко вперёд никто не ушёл, как раз наоборот.

Сразу вспоминаются выступления Камилы, Саши Трусовой и Ани Щербаковой на Олимпиаде в Пекине. Сейчас даже сложно представить повторение того, что они творили на льду и сколько четверных они прыгали. Камиле абсолютно под силу восстановить тройной аксель и четверной тулуп. Компоненты у неё всегда были запредельные.

Безусловно, ей предстоит огромный труд, но я очень хочу, чтобы у неё всё получилось. Было достаточно историй, когда фигуристы говорили о возвращении, но ничего не получалось. Надеюсь, Камила прервёт эту неприятную тенденцию», – приводит слова Авербуха Sport24.