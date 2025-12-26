Скидки
Алёна Леонова ответила на вопрос о возможности возвращения Камилы Валиевой в большой спорт

Серебряный призёр чемпионата мира российская фигуристка Алёна Леонова высказалась о возможности возвращения 19-летней Камилы Валиевой в спортивные соревнования высокого уровня после отбытия дисквалификации.

— Как вы считаете, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень?
— Я думаю, что, без сомнения, вернётся, потому что столько всего, мне кажется, она уже для этого сделала и сколько ещё сделает. Главное, чтобы все элементы, которые она сейчас исполняет, были исполнены на соревнованиях в программе. Мне кажется, главное сейчас хорошо подготовиться, чтобы возвращение было действительно красивым, — приводит слова Леоновой «Матч ТВ».

25 декабря 2025 года истёк срок четырёхлетней дисквалификации Камилы Валиевой, с этого момента фигуристка может вновь выступать в спортивных соревнованиях.

Видео: Валиева исполнила двойной аксель во время отдыха в Италии:

