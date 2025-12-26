Кагановская и Некрасов рассказали о самых ярких впечатлениях от чемпионата России — 2026

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказали, какое самое яркое впечатление они получили во время чемпионата России – 2026 в Санкт-Петербурге. Фигуристы завоевали серебряные медали соревнований, набрав по сумме ритмического и произвольного танцев 211,44 балла.

Некрасов: Какое самое яркое впечатление увозим с чемпионата России? То, что мы справились с эмоциями. Обе программы сделали чисто. Улучшили результат сезона и теперь знаем, к чему идти дальше и стремиться.

Кагановская: Мне больше всего запомнился день короткой программы. После произвольной мы уже были подуставшие. Морально тяжелее, когда катаешься через день, дольше приходится держать концентрацию, ты не можешь полностью отпустить себя и выплеснуть эмоции. В итоге опустошаешься. А день короткой был ярким и эмоциональным. По ходу сезона мы чаще ошибались именно в короткой, поэтому когда получилось показать её чисто, это было очень классное ощущение», – приводит слова Кагановской и Некрасова ТАСС.