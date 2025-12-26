«Организация была на высшем уровне». Елисова поделилась впечатлениями от чемпионата России

Фигуристка Мария Елисова высказалась о дебютном для себя чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге. Спортсменка, выступающая в женском одиночном катании, по итогам соревнований заняла 13-е место.

— Как оцениваешь свой первый чемпионат России и в целом первую половину сезона?

— Свои прокаты я могу оценить на семёрочку из 10. Рада, что не было никаких грубых ошибок, но надо работать над недокрутами и уровнями на вращениях и дорожках.

— Каково тебе было выступать на чемпионате России?

— Очень радостно, что я сюда попала. Организация тоже была на высшем уровне! Лёд мне очень понравился, я сразу же его оценила и поняла, что мне очень подходит. Публика очень поддерживает, это сильно помогает, — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.