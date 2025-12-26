Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Нужно быть на несколько голов выше». Елисова — об оценках трикселисток на ЧР-2026

Мария Елисова
Подопечная специалиста Екатерины МоисеевойМария Елисова высказалась об оценках трикселисток на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге. Она заняла 13-е место в соревнованиях одиночниц, набрав 194,10 балла.

— Что можешь сказать по поводу оценок на этом турнире?
— Стараюсь не фокусироваться на этих оценках, а работать дальше, но руки имеют свойство опускаться. Мне очень понравилось выступление Камиллы Нелюбовой, она очень достойно откатала. Дина Хуснутдинова тоже красотка, поздравляю её с хорошим прокатом. Очень болела за этих девочек. А в последней разминке болела за Машу Захарову.

— Как подбадриваешь себя в такой ситуации?
— Понимаю, что это мой дебютный сезон и всё-таки высоких оценок так сразу ждать не стоит. Думаю, в следующем году будет получше.

— Кто тебя поддерживает в такой ситуации?
— Меня поддерживают друзья, семья. Они говорят, что я достойна большего.

— А что можно сделать, чтобы спортсменам из немедийных штабов пробиться в топ?
— Наверное, как мне всегда говорят тренеры — нужно быть на несколько голов выше, чтобы не было повода где-то оценки снять или поставить низкие надбавки. Нужно всегда быть лучше, чтобы не было таких ситуаций, — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

