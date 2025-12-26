«На этом турнире я была в прайме». Фигуристка Елисова рассказала о работе над четверными

Подопечная специалиста Екатерины Моисеевой Мария Елисова прокомментировала возможное усложнение контента, который у неё будет в программах. На ЧР-2026 она стала 13-й, набрав 194,10 балла.

— Какие у тебя дальше планы? Планируешь усложнять контент?

— Да, я хочу заняться некоторыми ультра-си вплотную. Работа, надеюсь, будет чаще, чем до чемпионата России, потому что раньше я была сфокусирована на чистых прокатах здесь. Вроде как получилось то, что задумывала: на этом турнире я была в прайме (смеётся).

— Как работаешь над второй оценкой?

— Отрабатываем программы, связки между элементами, а на старте стараюсь показать максимум. Всё-таки на тренировках я показываю меньше эмоций в программах, а на стартах уже стараюсь сильнее работать с ними, заводить зал и взаимодействовать с судьями, — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.