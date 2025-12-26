Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«На этом турнире я была в прайме». Фигуристка Елисова рассказала о работе над четверными

«На этом турнире я была в прайме». Фигуристка Елисова рассказала о работе над четверными
Мария Елисова
Комментарии

Подопечная специалиста Екатерины Моисеевой Мария Елисова прокомментировала возможное усложнение контента, который у неё будет в программах. На ЧР-2026 она стала 13-й, набрав 194,10 балла.

— Какие у тебя дальше планы? Планируешь усложнять контент?
— Да, я хочу заняться некоторыми ультра-си вплотную. Работа, надеюсь, будет чаще, чем до чемпионата России, потому что раньше я была сфокусирована на чистых прокатах здесь. Вроде как получилось то, что задумывала: на этом турнире я была в прайме (смеётся).

— Как работаешь над второй оценкой?
— Отрабатываем программы, связки между элементами, а на старте стараюсь показать максимум. Всё-таки на тренировках я показываю меньше эмоций в программах, а на стартах уже стараюсь сильнее работать с ними, заводить зал и взаимодействовать с судьями, — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android