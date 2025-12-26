Елисова: мысли о пьедестале в Красноярске помешали выполнить программы чисто

Фигуристка Мария Елисова заявила, что мысли о попадании в тройку сильнейших по итогам этапа Гран-при России в Красноярске, мешали ей сосредоточиться на исполнении программ. Из-за этого она допустила ошибку в короткой программе.

— Волновалась на этом турнире?

— Перед короткой программой практически не волновалась. Я не то, что была уверена, что сделаю чистый прокат. Но настраивала себя на это, поэтому всё получилось. Перед произвольной в связи с не самым лучшим прокатом на тренировке я сделала две «бабочки» на акселях, и у меня было чуть меньше уверенности. Просто знала, если вкручусь в эти элементы, с вероятностью 80% их сделаю. Всё, что от меня требовалось. — чувствовать своё тело, думать головой и идти в этот прыжок, чтобы сделать. У меня всё получилось, но буду дальше работать над недокрутами.

— Как психологически настраиваешь себя на такие серьёзные старты?

— Последние две недели у меня были очень трудными в моральном плане, была тяжёлая подготовка, тяжёлое состояние, но постаралась побыстрее из него выйти. Я бы сказала, что не была полностью готова физически к этим соревнованиям, — у меня была форма намного лучше. Но последние несколько дней, видимо, из-за того, что пыталась настроиться на сам прокат, тренировки шли проще. Я лучше заходила на аксель по сравнению с тем, что было. Даже если посмотреть турнир в Минске, там я откатала не очень хорошо: все тройные сделала, но недокрутов было очень много и на каскадах три-три и «бабочка» на акселе. Не очень хорошая была форма.

Ехала на этот старт с мыслями, что мне просто очень хочется сделать всё, что могу и не рассчитывать ни на какое место. Мы это обсуждали с Соней Дзепкой, что мне нужно просто выйти, показать максимум на прокатах, сосредоточиться на элементах и кайфануть во время выступления. Проще не думать о месте. В Красноярске я выступала с мыслями, что могу претендовать на пьедестал, и мне было очень волнительно перед короткой. Поэтому и сорвала аксель — вылетела я тогда нормально. Но из-за того, что был мандраж, неуверенность в своих силах, я и сорвала. Возможно, эта ошибка стоила мне пьедестала, — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.