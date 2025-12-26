Фигуристка Елисова рассказала о взаимоотношениях с Дзепкой

Фигуристка Мария Елисова поделилась подробностями дружбы с Софией Дзепкой. Она также назвала спортсменок, с которыми поддерживает контакт.

— С кем из фигуристов ты дружишь?

— Я ближе всего общаюсь с Соней Дзепкой, с Майей Сарафановой тоже очень близки. Милана Лебедева меня сильно поддерживает, спасибо ей большое за это! Но и многие-многие другие. Перечислять можно очень долго, всем благодарна за поддержку. Обмениваемся с девочками советами, я им стараюсь создать настройчик перед их выступлениями. И они мне тоже писали перед прокатами. Мне очень повезло с друзьями, им очень благодарна за это, у нас очень тёплые отношения.

— Что они тебе пожелали и посоветовали перед чемпионатом России?

— Они пожелали верить в себя и, конечно же, чистого проката. Всё исполнилось, значит, их пожелания работают.