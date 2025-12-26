Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Елисова рассказала о взаимоотношениях с Дзепкой

Фигуристка Елисова рассказала о взаимоотношениях с Дзепкой
Мария Елисова
Комментарии

Фигуристка Мария Елисова поделилась подробностями дружбы с Софией Дзепкой. Она также назвала спортсменок, с которыми поддерживает контакт.

— С кем из фигуристов ты дружишь?
— Я ближе всего общаюсь с Соней Дзепкой, с Майей Сарафановой тоже очень близки. Милана Лебедева меня сильно поддерживает, спасибо ей большое за это! Но и многие-многие другие. Перечислять можно очень долго, всем благодарна за поддержку. Обмениваемся с девочками советами, я им стараюсь создать настройчик перед их выступлениями. И они мне тоже писали перед прокатами. Мне очень повезло с друзьями, им очень благодарна за это, у нас очень тёплые отношения.

— Что они тебе пожелали и посоветовали перед чемпионатом России?
— Они пожелали верить в себя и, конечно же, чистого проката. Всё исполнилось, значит, их пожелания работают.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android