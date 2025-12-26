Скидки
Фигурное катание

«Не завидую Аделии и Пете». Фигуристка Елисова — об отборе Петросян и Гуменника на ОИ

«Не завидую Аделии и Пете». Фигуристка Елисова — об отборе Петросян и Гуменника на ОИ
Комментарии

Фигуристка Мария Елисова высказалась о российских фигуристах Аделии Петросян и Петре Гуменнике, которые завоевали квоты на участие в Олимпийских играх – 2026.

— Что думаешь по поводу наших олимпийцев Пети и Аделии?
— Думаю, что очень это всё волнительно. Не завидую Аделии и Пете. Безусловно буду болеть за них, потому что они представляют нашу страну. Надеюсь, что тактика Петруччо сработает! Я в неё верю, особенно эти прогулки по Америке. Уверена, это часть стратегии, это точно сработает. Не хочу загадывать, но надеюсь, что они сделают свой максимум, — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Петросян и Гуменник выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Комментарии
