Елисова: Кагановская и Некрасов для меня первые

Фигуристка Мария Елисова рассказала, выступление какого дуэта на чемпионате России – 2026 понравилось ей больше всего, отметив прокат Василисы Кагановской и Максима Некрасова, которые стали серебряными призёрами страны в танцах на льду.

«Видела последнюю разминку танцоров, а пары только мельком первые разминки. Смотрела внимательно прокат Вероники Меренковой с Данилем Галимовым, последнюю разминку тоже. Мельком, потому что в этот момент я красилась и между элементами рисовала стрелки. Что танцы, что пары — они были для меня очень эмоциональными. Мне очень понравилось выступление Василисы Кагановской с Максимом Некрасовым. Как мне кажется, они могли бы быть первыми, для меня они выиграли этот турнир. Но, безусловно, Александра Степанова с Иваном Букиным большие молодцы, я поздравляю их с пятым чемпионским титулом. За Дарио Чиризано с Лизой Пасечник тоже очень болела. Хотела, чтобы они попали в тройку, молодцы. За питерских танцоров очень обидно, но думаю, что их ошибки сказались на итоговом месте», — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.