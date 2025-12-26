Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елисова: Кагановская и Некрасов для меня первые

Елисова: Кагановская и Некрасов для меня первые
Комментарии

Фигуристка Мария Елисова рассказала, выступление какого дуэта на чемпионате России – 2026 понравилось ей больше всего, отметив прокат Василисы Кагановской и Максима Некрасова, которые стали серебряными призёрами страны в танцах на льду.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено

«Видела последнюю разминку танцоров, а пары только мельком первые разминки. Смотрела внимательно прокат Вероники Меренковой с Данилем Галимовым, последнюю разминку тоже. Мельком, потому что в этот момент я красилась и между элементами рисовала стрелки. Что танцы, что пары — они были для меня очень эмоциональными. Мне очень понравилось выступление Василисы Кагановской с Максимом Некрасовым. Как мне кажется, они могли бы быть первыми, для меня они выиграли этот турнир. Но, безусловно, Александра Степанова с Иваном Букиным большие молодцы, я поздравляю их с пятым чемпионским титулом. За Дарио Чиризано с Лизой Пасечник тоже очень болела. Хотела, чтобы они попали в тройку, молодцы. За питерских танцоров очень обидно, но думаю, что их ошибки сказались на итоговом месте», — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android