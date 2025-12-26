Мария Елисова рассказала, за кого из пар болела на чемпионате России

Фигуристка Мария Елисова рассказала за какую из пар болела во время чемпионат России – 2026, который проходил с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге. Победу в соревнованиях одержал дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

«Когда смотрела пары, увидела слёзы Димы Козловского и подумала, что сейчас тоже расплачусь вместе с ним. Я испугалась за их первый сальхов в каскаде, подумала, что он может быть решающим. Ещё очень болела за Веронику Меренкову и Даниля Галимова. И жалко, что у них не всё получилось. Я болела по старому знакомству, ребята представляют Краснодарский край, где я раньше тренировалась. Хотелось мне всё-таки, чтобы выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. И скорее всего это связано с их четверным выбросом, он меня очень зацепил, как и в целом их катание. Очень рада за Екатерину Чикмарёву и Матвея Янченкова, мне очень нравятся их тёплые взаимоотношения в паре. Но я очень испугалась, когда Настя Мишина упала с выброса. Обидно, что эта ошибка стоила им победы», — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.