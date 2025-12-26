Скидки
Мария Елисова рассказала, за кого из пар болела на чемпионате России

Мария Елисова рассказала, за кого из пар болела на чемпионате России
Фигуристка Мария Елисова рассказала за какую из пар болела во время чемпионат России – 2026, который проходил с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге. Победу в соревнованиях одержал дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено

«Когда смотрела пары, увидела слёзы Димы Козловского и подумала, что сейчас тоже расплачусь вместе с ним. Я испугалась за их первый сальхов в каскаде, подумала, что он может быть решающим. Ещё очень болела за Веронику Меренкову и Даниля Галимова. И жалко, что у них не всё получилось. Я болела по старому знакомству, ребята представляют Краснодарский край, где я раньше тренировалась. Хотелось мне всё-таки, чтобы выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. И скорее всего это связано с их четверным выбросом, он меня очень зацепил, как и в целом их катание. Очень рада за Екатерину Чикмарёву и Матвея Янченкова, мне очень нравятся их тёплые взаимоотношения в паре. Но я очень испугалась, когда Настя Мишина упала с выброса. Обидно, что эта ошибка стоила им победы», — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

