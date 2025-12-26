Елисова: у девочек такого, чтобы все друг с другом дружили, поддерживали, нет

Фигуристка Мария Елисова рассказала об атмосфере внутри женской сборной, взаимоотношениях между одиночницами и о том, с кем из соперниц ей удалось наладить особенно тёплое общение на последних соревнованиях.

«Наши одиночники все очень хорошо общаются между собой, это очень хорошо! Потому что у девочек такого, чтобы прямо все друг с другом общались, дружили, поддерживали, радовались за чьи-то победы, нет. Но очень хотелось бы. Я думаю, что это зависит от возраста. Мы обсуждали эту тему с Марком, и он сказал, что это все перерастут. Чем старше становишься, тем меньше внимания обращаешь на такие моменты.

Я могу пообщаться тесно только с некоторыми людьми из сборной, мы болеем друг за друга, поддерживаем на соревнованиях, это Арина Кудлай, с Диной Хуснутдиновой на этом старте законнектились. За Камиллу Нелюбову, безусловно, тоже болею, мы не так часто общались в этот раз, но в Омске мы поймали коннект. Я думаю, что она в этот раз была больше сконцентрирована на прокатах и на себе. За Машу Захарову болею как минимум потому, что катаемся на одном катке. Мы перед короткой с Ариной и Машей собирались в гостинице и вместе проводили время, играли в карты, общались. В скором времени надеюсь, что получится пообщаться ещё с некоторыми девочками», — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.