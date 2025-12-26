«Как прежде не будет точно». Погорилая — о возвращении Валиевой после дисквалификации

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая поделилась мнением, сможет ли фигуристка Камила Валиева вернуться на прежний уровень после завершения срока её дисквалификации.

— Как вы считаете, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень в спорте?

— Как прежде не будет точно, много факторов поменялось. Тренерский штаб, время и так далее. То, что Камила продолжает прекрасно прыгать, это точно. Но тяжело делать то, что ты делал в 15–16 лет, прыгать сейчас то же самое. Я очень надеюсь, что мы ещё полюбуемся Камилой, и желаю ей сил, – приводит слова Погорилой «Матч ТВ».

Срок дисквалификации Валиевой истёк 25 декабря 2025 года. 19-летняя фигуристка вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской.