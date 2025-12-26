«Как советская тётка». Стилист Лисовец раскритиковал стиль фигуристки Медведевой

Известный стилист и телеведущий Владислав Лисовец раскритиковал стиль двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой. Он стал гостем интервью девушки на её ютуб-канале «БеС комментариев» и там заявил, что спортсменка одевается и носит причёску как взрослая советская женщина.

«Я сегодня смотрел твои интервью, не мог понять, ехать мне или нет. Хотя, честно говоря, никогда в своей жизни еще не подвёл никого. Первое, что увидел: «Что это за наше советское? Что телеведущая в кадре должна сидеть, как советская тетка — и тогда это типа круто», — сказал Лисовец в интервью на канале Евгении.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная победительница и серебряный призёр чемпионатов Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при.