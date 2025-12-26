Вайцеховская — о сложностях возвращения Валиевой: придётся восстанавливать репутацию

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о возвращении российской фигуристки Камилы Валиевой в большой спорт. По её словам, это будет тяжело не только с физической, но и с репутационной точки зрения.

«Помимо необходимости наработать стабильность и, соответственно, уверенность, придётся восстанавливать и репутацию, причём не только на льду: за те четыре года, что Валиева провела в допинговом бане, её перестали воспринимать как маленькую девочку, пострадавшую от произвола взрослых. Скорее чисто по‑западному сместился акцент: раз наказали по всей строгости, значит, была виновата. Но если фигуристка сумеет вернуть себе всё то, что у нее так безжалостно отняли, это станет настоящим спортивным подвигом», — приводит слова Вайцеховской RT.

Результат декабрьской допинг-пробы, в которой был обнаружен запрещённый препарат триметазидин, был обнародован во время проведения Олимпийских игр – 2022 в Пекине. После ряда судебных разбирательств Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал фигуристку на четыре года, отсчёт дисквалификации начинался с даты сдачи положительной пробы – 25 декабря 2021 года. В результате дисквалификации Валиевой российские фигуристы были лишены золотой медали командного турнира Олимпийских игр – 2022.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской.