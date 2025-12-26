Скидки
Вайцеховская — о карьере Валиевой: стоит подумать, браться ли за затею без гарантий успеха

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением, сможет ли фигуристка Камила Валиева вернуться на прежний уровень после завершения срока её дисквалификации.

«Возвращаться в спорт, не ставя перед собой цель снова начать побеждать (то есть стать ещё одной фигуристкой, у которой не получилось), для Камилы точно не выход. Слишком ярки в памяти болельщиков воспоминания о её прежнем катании. Поэтому стоит тысячу раз подумать, стоит ли вообще браться за такую затею без гарантий успеха.

Но что если намерения фигуристки заново пройти свой спортивный путь действительно серьёзны? Становится всё более очевидным, что в женском одиночном катании появился запрос на взрослых спортсменок, умеющих «пробить» зрителя катанием, а не только прыжками. Косвенно в этом можно усмотреть след самой Валиевой: четыре года назад на фоне её высоченных четверных прыжков меркли квады даже Александры Трусовой. Четверные Камилы мир успел запомнить как эталон, от которого достаточно далеки все те попытки, которые мы наблюдаем сейчас в исполнении гораздо более молодого поколения фигуристок.

Прыжки разряда ультра‑си, безусловно, нужны, чтобы биться за медали, но под словами full package (полный набор) всё чаще подразумевается другое. И это «другое» вполне может стать козырем 19‑летней спортсменки, визитной карточкой», — приводит слова Вайцеховской RT.

Срок дисквалификации Валиевой истёк 25 декабря 2025 года. 19-летняя фигуристка вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской.

