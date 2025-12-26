Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Выдающиеся люди бесследно не исчезают». Буянова — о возвращении Валиевой

«Выдающиеся люди бесследно не исчезают». Буянова — о возвращении Валиевой
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира (1983) по фигурному катанию, а ныне тренер Елена Буянова прокомментировала возвращение Камилы Валиевой в профессиональный спорт после окончания дисквалификации из-за допингового скандала. Валиева уже официально может вернуться на соревнования, срок дисквалификации истёк 25 декабря.

— Когда у спортсмена есть желание, и так как она серьёзно решила, думаю, такие выдающиеся люди бесследно не исчезают.

— Многие говорят, что уровень чемпионата России сейчас заметно вырос. Не затеряется ли она?
— Посмотрим. Как мы можем сейчас так рассуждать? Думаю, что нет, не затеряется. Есть спортсмены, а есть выдающиеся спортсмены. Она из этой серии. Поэтому она не затеряется.

Сможет ли Камила набрать прежнюю форму к следующим крупным соревнованиям? Поживём — увидим. Надеюсь, мы застанем это время, — приводит слова Буяновой Sport24.

Материалы по теме
Завершился срок дисквалификации Валиевой! Теперь Камила может выступать на соревнованиях Завершился срок дисквалификации Валиевой! Теперь Камила может выступать на соревнованиях
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android