«Выдающиеся люди бесследно не исчезают». Буянова — о возвращении Валиевой

Бронзовый призёр чемпионата мира (1983) по фигурному катанию, а ныне тренер Елена Буянова прокомментировала возвращение Камилы Валиевой в профессиональный спорт после окончания дисквалификации из-за допингового скандала. Валиева уже официально может вернуться на соревнования, срок дисквалификации истёк 25 декабря.

— Когда у спортсмена есть желание, и так как она серьёзно решила, думаю, такие выдающиеся люди бесследно не исчезают.

— Многие говорят, что уровень чемпионата России сейчас заметно вырос. Не затеряется ли она?

— Посмотрим. Как мы можем сейчас так рассуждать? Думаю, что нет, не затеряется. Есть спортсмены, а есть выдающиеся спортсмены. Она из этой серии. Поэтому она не затеряется.

Сможет ли Камила набрать прежнюю форму к следующим крупным соревнованиям? Поживём — увидим. Надеюсь, мы застанем это время, — приводит слова Буяновой Sport24.