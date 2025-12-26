Скидки
Матыцин — о возобновлении Валиевой карьеры: является ярким примером спортивной стойкости

Комментарии

Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Олег Матыцин заявил, что допинговый скандал фигуристки Камилы Валиевой стал большим резонансом в современной истории, а само возвращение спортсменки на соревнования станет испытанием для её психологической устойчивости.

«Несмотря на вынесенное Спортивным арбитражным судом (CAS) решение 25 декабря 2021 года, Камила Валиева на протяжении всего периода сохраняла спортивную дисциплину и продолжала тренировки. Её возвращение в большой спорт ожидаемо и является значимым событием для российского фигурного катания.

Ситуация с Камилой Валиевой стала одним из самых резонансных и сложных кейсов в современной истории антидопингового регулирования.

С профессиональной точки зрения возвращение спортсменки такого уровня — это всегда вызов. Четыре года вне официальных стартов высшего эшелона — значительный срок, особенно в таком технически сложном и конкурентном виде, как женское фигурное катание. Однако, по нашему мнению, систематическая работа в этот период, сохранение мотивации и физической формы позволит Валиевой конкурировать на высоком уровне.

Её путь является ярким примером спортивной стойкости, а само возвращение станет важным тестом как для её психологической устойчивости, так и для готовности спортивных институтов к профессиональной конкуренции.

Сила характера и профессионализм, проявленные Валиевой в этот сложный период, заслуживают уважения. Желаю Камиле успешного возвращения на лёд и новых спортивных достижений», — написал Матыцин у себя в телеграм-канале.

