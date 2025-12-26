Скидки
«Мы стали более спокойные». Кагановская и Некрасов — об изменениях в текущем сезоне

Победители финала Гран-при (2025) и серебряные призёры чемпионата России — 2026 фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, рассказали, что изменилось в них и в тренировочном процессе в текущем сезоне.

«Мы стали более спокойные. Вася говорила о том, что она перенервничала ещё за две недели до чемпионата России и уже спокойно сюда приехала. Мне кажется, мы больше на тренировках нервничаем, чем здесь. Но всё равно адреналин даёт о себе знать, нервишки подшаливают. Бывает такое. Конечно, эмоции есть, но в целом мы стали спокойнее.

Работа была проделана колоссальная, если вспомнить, как всё начиналось и как есть сейчас.

Не только мы с Максимом, но и вся наша команда провела огромную работу — над взаимоотношениями друг с другом, над системой тренировок и постановок, над общим взаимопониманием. Мы настолько сильно начали друг друга понимать. Если раньше Анжелика Алексеевна [Крылова] знала меня, Алексей Юрьевич [Горшков] знал Максима, то сейчас я вижу, что Анжелика Алексеевна нашла правильный подход к Максиму, а Алексей Юрьевич — ко мне, но у него быстрее получилось. Сейчас, как бы странно это ни звучало, в плане тренировок Алексей Юрьевич знает меня уже лучше всех. Он единственный человек, который понимает, когда меня нужно подуспокоить и как это правильно сделать, — приводит слова фигуристов ТАСС.

