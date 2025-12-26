Тарасова — о возвращении Валиевой в спорт: меня просто достали вопросами про неё

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возвращение Камилы Валиевой в профессиональный спорт после окончания дисквалификации из-за допингового скандала. Валиева уже официально может вернуться на соревнования, срок дисквалификации истёк 25 декабря.

«Вы с Камилой Валиевой немножко перегибаете. Её и так четыре года не было, а тут по всем вопросам: как выйдет на лёд, как будет переживать это всё… Она знает, как ей это переживать. Хочет вернуться, и когда вернётся — мы все будем очень рады.

Я лично буду очень рада. Потому что с возвращением будет виден характер человека и любовь к спорту. Та любовь, которая не проходит никогда, и человек, который обладает такими уникальными данными, всегда хочет свои способности показать всему миру, и, думаю, у неё это получится. Меня просто достали вопросами о Камиле. Была бы у вас жена или дочка, вы бы её так же доставали от корней волос? Ну как это?» — приводит слова Тарасовой Sport24.