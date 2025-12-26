Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Было ярко и эмоционально». Софья Муравьёва подвела итоги чемпионата России — 2026

«Было ярко и эмоционально». Софья Муравьёва подвела итоги чемпионата России — 2026
Комментарии

Вице-чемпионка России 2023 года Софья Муравьёва, на минувшем чемпионате России занявшая пятое место, на странице в соцсетях подвела итоги турнира, поблагодарила команду тренеров за работу и обратилась к болельщикам.

«Чемпионат России 2026! Это было ооочень ярко, эмоционально и красиво! Хочу поблагодарить весь мой тренерский штаб за работу, которую мы с вами проделали!!! Алексея Николаевича Мишина, Татьяну Николаевну Мишину, Елизавету Туктамышеву, Елизавету Навиславскую, Егора Чёлошкина, Владислава Сезганова, Соню Самодурову и двух маэстро, которые поставили мне такие невероятные программы!!! Короткую программу Ильи Авербуха и произвольную программу Бенуа Ришо. Всех людей, которые были причастны, Аллу Пономарёву, Ксению Бирюкову, Анатолия Шевцова! «Юбилейный», спасибо!!! Также хочу выразить огромную благодарность Федерации фигурного катания России и Питера за возможность выступать на соревнованиях такого уровня и масштаба! И, конечно, моим болельщикам, фан-группе, зрителям и всей моей семье. Спасибо всем вам!!!» — написала Муравьёва на личной странице в социальных сетях.

Чемпионкой России в женском одиночном катании стала Аделия Петросян.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android