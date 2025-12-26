«Было ярко и эмоционально». Софья Муравьёва подвела итоги чемпионата России — 2026

Вице-чемпионка России 2023 года Софья Муравьёва, на минувшем чемпионате России занявшая пятое место, на странице в соцсетях подвела итоги турнира, поблагодарила команду тренеров за работу и обратилась к болельщикам.

«Чемпионат России 2026! Это было ооочень ярко, эмоционально и красиво! Хочу поблагодарить весь мой тренерский штаб за работу, которую мы с вами проделали!!! Алексея Николаевича Мишина, Татьяну Николаевну Мишину, Елизавету Туктамышеву, Елизавету Навиславскую, Егора Чёлошкина, Владислава Сезганова, Соню Самодурову и двух маэстро, которые поставили мне такие невероятные программы!!! Короткую программу Ильи Авербуха и произвольную программу Бенуа Ришо. Всех людей, которые были причастны, Аллу Пономарёву, Ксению Бирюкову, Анатолия Шевцова! «Юбилейный», спасибо!!! Также хочу выразить огромную благодарность Федерации фигурного катания России и Питера за возможность выступать на соревнованиях такого уровня и масштаба! И, конечно, моим болельщикам, фан-группе, зрителям и всей моей семье. Спасибо всем вам!!!» — написала Муравьёва на личной странице в социальных сетях.

Чемпионкой России в женском одиночном катании стала Аделия Петросян.