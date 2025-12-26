Скидки
Хореограф Ришо на русском обратился к Софье Муравьёвой по итогу чемпионата России — 2026

Комментарии

Известный французский хореограф Бенуа Ришо на русском обратился к вице-чемпионке России 2023 года Софье Муравьёвой. На минувшем чемпионате России девушка заняла пятое место, на странице в соцсетях подвела итоги турнира, поблагодарила команду тренеров за работу и обратилась к болельщикам. Произвольную программу для нынешнего сезона-2025/2026 Софье поставил именно Ришо.

«Спасибо тебе за доверие, за твою энергию и искренние эмоции. Это было честно, мощно и очень красиво. Я горжусь нашей работой и тем, какой ты артист. Продолжай идти своим путём», — написал Ришо под публикацией Муравьёвой.

Чемпионкой России в женском одиночном катании уже третий год подряд стала Аделия Петросян.

